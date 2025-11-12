Christiansen reconoce "ambiente hostil" en Guatemala, pero dice que "es bonito"

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este miércoles que sus jugadores afrontan "un reto" y tienen la "ilusión" de ganar por primera vez en Guatemala en una eliminatoria mundialista, y traspasó el nerviosismo al equipo local, que vive un "momento histórico" y tiene "bastante presión".



En la conferencia de prensa previa al crucial partido de este jueves en el estadio Manuel Felipe Carrera, al sur de la capital guatemalteca, donde el perdedor podría decir adiós al Mundial 2026, Christiansen se refirió al imprevisto del defensa Edgardo Fariña, quien no viajó a Guatemala por "un tema de migración".



"Es algo que no me compete", dijo, tras calificarlo como un asunto "fuera de nuestro alcance". La baja forzó la convocatoria de un jugador extra para "cubrir nuestras espaldas" y, sobre Michael Amir Murillo, aseguró que "ha viajado con el equipo, es uno más".



Lejos de ver el partido como una única final, el técnico danés-español acotó: "Hemos tenido seis o vamos a tener seis finales".



Christiansen reconoció el "ambiente hostil" que les espera, similar al de El Salvador, pero lo calificó de "bonito". "Con nuestro fútbol hicimos callar un poco ese ambiente e intentaremos hacer lo mismo mañana", advirtió.



El estratega, quien tiene "mucho aprecio" por su par Luis Fernando Tena, admitió que la falta de efectividad ha sido la carencia de Panamá, pero instó a mirar al frente.



Panamá declinó el reconocimiento de cancha en El Trébol para "trabajar tranquilamente nuestro balón parado". Christiansen, que vio el césped en una visita previa, lo prefirió al sintético, y aunque lo tildó de "un poco irregular", dijo que no era "nada preocupante".



Guatemala ocupa el tercer lugar del Grupo A con cinco puntos, mientras que Panamá comparte el liderato con Surinam, ambos con seis unidades. El decisivo partido se jugará este jueves en el estadio Manuel Felipe Carrera ("El Trébol") a las 20.00 hora local (02.00 GMT del viernes).



Un triunfo del equipo de Christiansen en Guatemala eliminaría al local de la contienda por el primer puesto, dejando a Panamá con la mesa servida para el cierre contra El Salvador.



Si empatan, la definición se trasladará a la última fecha y una derrota panameña abre el grupo y obliga a los canaleros a buscar un resultado abultado en el partido final.