Deportes - 30/1/26 - 12:00 AM

Excampeón mundial Gervonta Davis en problemas

Por: Estados Unidos EFE -

El boxeador profesional Gervonta “Tank” Davis salió de la cárcel en Miami el jueves tras su arresto por cargos de intento de secuestro, detención ilegal y agresión, según informó su abogado.

Un grupo de búsqueda de fugitivos detuvo a Davis el miércoles en el Design District de Miami, según una publicación en redes sociales de la policía de Miami Gardens.

La policía indicó que los cargos se originaron a partir de un incidente en un negocio de Miami Gardens el 27 de octubre de 2025.

Te puede interesar

Panamá ya conoce todos sus rivales en la Serie del Caribe 2026

Panamá ya conoce todos sus rivales en la Serie del Caribe 2026

 Enero 29, 2026
Temporada 2026 del automovilismo inicia este domingo 1 de febrero

Temporada 2026 del automovilismo inicia este domingo 1 de febrero

 Enero 29, 2026
Serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia

Serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia

Enero 29, 2026
El Brujas eliminó al Marsella de Murillo

El Brujas eliminó al Marsella de Murillo

 Enero 29, 2026
Exclusión de Belichick genera críticas

Exclusión de Belichick genera críticas

Enero 29, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí