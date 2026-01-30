Deportes - 30/1/26 - 12:00 AM
Excampeón mundial Gervonta Davis en problemas
El boxeador profesional Gervonta “Tank” Davis salió de la cárcel en Miami el jueves tras su arresto por cargos de intento de secuestro, detención ilegal y agresión, según informó su abogado.
Un grupo de búsqueda de fugitivos detuvo a Davis el miércoles en el Design District de Miami, según una publicación en redes sociales de la policía de Miami Gardens.
La policía indicó que los cargos se originaron a partir de un incidente en un negocio de Miami Gardens el 27 de octubre de 2025.