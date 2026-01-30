Clasificados a segunda fase del béisbol juvenil se refuerzan

Tal como establece el reglamento de competencia, los ocho clasificados a la Ronda de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, se reforzaron con un pique de las cuatro selecciones provinciales eliminadas después de disputada la Serie Regular del torneo.

Tras efectuarse un sorteo para establecer el orden de selección, Coclé picó primero, escogiendo al primera base Carlos Burac, proveniente de las Águilas Harpías de Darién.

La segunda escogencia fue para Chiriquí, donde el manager Ángel Chávez seleccionó al jugador Utility de Veraguas Omar Vargas, con experiencia nacional e internacional.

Herrera, a través de su manager Rodrigo Tello, seleccionó al lanzador derecho de Bocas del Toro, Eddie Miller, quien tuvo una destacada actuación con el equipo “Tortuguero”.

Panamá Metro, en uso de su elección en el pique con el número 4, a través de su manager José Murillo III seleccionó al lanzador Reynaldo González de su propia finca (roster de 40 peloteros).

El quinto puesto en el orden de piques fue para Chiriquí Occidente y el manager José Murillo IV seleccionó al receptor de las Águilas Harpías de Darién, Néstor Ramos.

Los Potros de Panamá Este picaron en la sexta casilla y seleccionaron al jugador Adrián Fuentes de Bocas del Toro a través de su manager Sebastián Arroyo. Los Santos se fue con Melkys López de Veraguas en la selección N.°7 y en el pique número 8, los Vaqueros de Panamá Oeste, con su manager, Dimas Ponce, escogieron al jardinero de Colón, Edward Delgado.