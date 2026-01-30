Panamá competirá en el NFL Flag International del Pro Bowl

La Academia Outlawz representará a Panamá en el 'NFL Flag Football International Championships', que se desarrollará del 1 al 3 de febrero en el Moscone Centre de San Francisco, California y que será en el marco del Pro Bowl (Juego de Estrellas) de la NFL.

Aademás de Panamá, en este torneo internacional, de la categoría U-13, verán acción equipos femeninos y masculinos de España, México, Brasil, Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda.

"Nos entusiasma ver a estos jóvenes atletas de todo el mundo que comprobarán hasta dónde puede llevarlos este deporte tras la reciente inclusión del Flag Football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", afirmó Afia Law, directora de desarrollo internacional de flag football, en una nota de la agencia EFE.

Según datos de la NFL, el Flag Football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con más de 20 millones de jugadores en 100 países; el sector femenino es el de más rápido desarrollo.