Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Fútbol Mayor de Panamá, sostuvo que el planteamiento que presentó anoche Guatemala, equipo con el que igualó 1-1 en el Estadio Rommel Fernández, no le sorprendió y, además, invitó a algunos de sus dirigidos a dar un paso adelante en los próximos compromisos, ya que no solo se gana con el escudo.

“No me sorprendió, hicieron justamente lo que teníamos pensado, y eran sus transiciones, sus movimientos de ruptura, donde nos generaron peligro”, dijo.

Cristiansen recordó que algunos jugadores deben dar un paso adelante y que deben ser más eficaces de cara al gol.

“Total, tenemos que ser más eficaces de cara a gol, porque es ahí donde se ganan los partidos. Creo que también tenemos que dar un paso adelante algunos jugadores en estas eliminatorias, porque no se gana solamente con el escudo, hay que echarle un poco más de todo”, expuso el técnico durante la rueda de prensa.

A pesar de que el resultado no fue el deseado, hubo cosas que sí le gustaron a Christiansen.

“Bueno, ahora, después de este partido, sacando un punto, ha habido cosas buenas. La entrada de Eric Davis nos dio bastantes centros, quizás en algún momento demasiados, porque no teníamos el área ocupada para esos centros, pero bueno, yo creo que, sobre todo en el segundo tiempo, la circulación de balón fue mejor, las aproximaciones al área eran más rápidas y tuvimos superioridades por fuera, un 2 contra 1, que luego vienen los centros y no ocupamos bien los espacios, y lo más preocupante para mí era la finalización”, planteó Christiansen.

Sobre los próximos partidos contra las selecciones de El Salvador y Surinam, el 10 y 14 de octubre, respectivamente, dijo que espera también sean complicados.

“Bueno, yo creo que seguramente contra El Salvador nos vamos a encontrar una situación muy similar. En cambio, en casa, contra Surinam, yo creo que ellos van a tener la valentía, igual que la tuvieron hoy (anoche) contra El Salvador, de proponer, tener la posición”, resaltó el seleccionador de Panamá.

Respecto a cuántos puntos cree que se necesitan para ir al Mundial, Christiansen respondió: “Es que, hablando de puntos, acordaos de los famosos 21 puntos para Qatar, que era para clasificar; lo conseguimos y nos quedamos fuera. Así que no quiero decir nada, pero ahora, si me dices con 14 puntos, nos metemos”.