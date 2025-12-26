Detroit Lions quedó eliminado de los playoffs de la NFL

Harrison Smith disfrutó de su momento con la multitud enfebrecida de Minnesota. Lanzó besos durante una prolongada aparición en la pantalla de video cerca del final de uno de sus mejores partidos en una carrera de 14 años.

Los Vikings se divirtieron, incluso si su temporada termina la próxima semana. Smith parecía un niño en Navidad.

Jordan Addison logró un acarreo de 65 yardas para el touchdown que definió el partido con 3:43 minutos restantes, por unos Vikings que forzaron seis pérdidas de balón y vencieron el jueves 23-10 a los Lions de Detroit, quienes quedaron sin posibilidad alguna de avanzar a los playoffs.

Smith, el safety seis veces seleccionado al Pro Bowl , aportó una de las dos intercepciones y una de las cinco capturas a Jared Goff por parte de los Vikings (8-8), que ganaron su cuarto duelo consecutivo. Smith también tuvo tres desvíos de pase, dos tacleadas para pérdida y un golpe al mariscal de campo.

“Cuando puedes salir al campo con una defensa así y un coordinador de jugadas así, es simplemente divertido. No me importa qué día sea. No me importa qué esté en juego. Jugamos un estilo de fútbol muy agresivo que me encanta absolutamente”, dijo Smith, quien no quiso hablar sobre si regresará a jugar en 2026.

A Goff se le atribuyeron tres balones perdidos, una vez en una captura y dos veces en entregas erróneas del centro suplente Kingsley Eguakun.

Con la tercera derrota consecutiva para los Lions (8-8), los Packers de Green Bay aseguraron al menos un pasaje de comodín y aún podrían alcanzar a los Bears de Chicago en la pugna por el título de la División Norte de la Conferencia Nacional, donde Detroit se coronó las dos campañas anteriores, un año después de que Minnesota lo logró.

“El relato del partido son las pérdidas de balón”, dijo el entrenador de los Lions, Dan Campbell. “No puedes perder el balón seis veces y ganar en esta liga”.

Los Lions y los Vikings se combinaron para obtener 29 victorias la temporada pasada, lo cual hizo de éste un enfrentamiento atractivo para la cartelera de tres duelos navideños de la NFL antes de que las lesiones y otros contratiempos demeritaran el encuentro.

El novato no reclutado Max Brosmer comenzó como mariscal de campo en lugar del lesionado J.J. McCarthy. Los Vikings carecieron de titulares en ambas posiciones de tackle, centro y ala cerrada.

En esas condiciones, Brosmer sufrió siete capturas mientras completaba sólo nueve de 16 envíos para 51 yardas contra una implacable presión de pase.