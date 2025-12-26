Mohamed Salah guía a Egipto a octavos de la Copa África

Mohamed Salah anotó nuevamente el viernes y Egipto, que se quedó con diez hombres, aguantó para vencer el viernes 1-0 a Sudáfrica y asegurar que avance a las etapas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Salah, quien aseguró la victoria inicial de los Faraones con un gol en el tiempo de descuento contra Zimbabue el lunes, lo hizo de nuevo en Agadir y su penal antes del descanso aseguró la progresión desde el Grupo B.

Sin embargo, Sudáfrica probablemente también debió haber recibido un penal en el tiempo de descuento cuando Yasser Ibrahim bloqueó un disparo con su brazo. Después de una larga demora, el árbitro decidió no otorgar el tiro penal tras consultar las repeticiones de video e Ibrahim se dejó caer al suelo aliviado.

“No tuvimos mucha suerte. También tuvimos varias decisiones arbitrales en nuestra contra”, aseguró el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos.

Salah convirtió su penalti después de ser golpeado en la cara por la mano del delantero sudafricano Lyle Foster que retrocedía. Salah no mostró efectos negativos del golpe y envió su disparo directamente al centro mientras el portero Ronwen Williams se lanzaba a su derecha.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que el defensor egipcio Mohamed Hany fuera expulsado, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Teboho Mokoena.

El portero Mohamed El Shenawy fue el jugador clave de Egipto en la segunda mitad.

“Dimos todo en este partido hasta el final, y también esperamos lo mejor para lo que viene”, dijo El Shenawy, de 37 años.

Anteriormente, Angola y Zimbabue empataron 1-1 en el otro partido del grupo, un resultado que no favoreció a ninguno de los dos equipos tras las derrotas iniciales.

Egipto lidera con seis puntos en dos partidos, seguido por Sudáfrica con tres. Angola y Zimbabue tienen un punto cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros lugares.