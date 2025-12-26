Panamá jugará Series del Caribe y de las Américas de Béisbol

Panamá aceptó la invitación por parte de México para participar en la Serie del Caribe que se disputará en el estado de Jalisco del 1 al 7 de febrero de 2026, confirmó David Salayandía, de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis).

En entrevista dada al programa Deportes y Punto, de Omega Stereo (107.3), dirigido por Luis Barrios, Salayandía informó que la participación de Panamá en la competencia que avala la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) es uno de los dos torneos en que verá acción el istmo centroamericano, ya que simultáneamente también lo hará en la Serie de las Américas.

Salayandía explicó que la Serie de las Américas, que originalmente estaba programada para llevarse a cabo en Panamá, se trasladará a Venezuela, que se ofreció para ser el anfitrión del torneo.

El dirigente de Probeis adelantó que para la Serie del Caribe, Panamá será representado por los Federales de Chiriquí, mientras que para la Serie de las Américas irá las Águilas Metropolitanas, campeón de la temporada 2025.

En la Serie del Caribe, Panamá tendrá que hacerle frente a los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, además del campeón y subcampeón de México.

Además de Panamá, en la Serie de las Américas, competirán Argentina, Colombia, Nicaragua, Curazao, Brasil, Cuba y Venezuela como país sede e invitado.

Se conoció que los entrenamientos de Panamá para los dos torneos iniciarán a mediados del mes de enero.