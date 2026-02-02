Coclé y Chiriquí salen de sus feudos con ventaja cómoda sobre sus rivales

Coclé y Chiriquí evitaron una sorpresa como locales en el inicio de sus respectivas series de la Ronda de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y ahora salen de sus feudos con una cómoda ventaja de 2-0.

En esta fase del torneo, las series están programadas al mejor de siete encuentros (el primero que gana cuatro partidos avanza a semifinales).

Después de ganar sus primeros dos compromisos en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce, el actual campeón de esta categoría visitará a los chiricanos occidentales en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles para el tercer, cuarto y si es necesario un quinto juego.

Coclé venció fácil en el primer juego 10-0, mientras que el segundo juego fue difícil pero al final sacó la victoria 5-4.

En el último partido hay que darle crédito al derecho Dereck Gómez, quien se recuperó de un mal inicio (permitió tres carreras en el primer episodio) y cubrió la ruta completa para la victoria de él y su equipo.

Por su lado, Chiriquí hizo lo mismo en los dos primeros encuentros, en los que fueron locales en el Estadio Kenny Serracín.

En esta serie se ha impuesto el pitcheo chiricano, el cual ha dominado a la batería santeña, solo pudiendo anotar una carrera en cada uno de los dos juegos.

Los del Valle de la Luna se impusieron 6-1 y 4-1 en los dos primeros encuentros. A partir de hoy jugarán en el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas para el tercer, cuarto y de ser necesario un quinto partido.

Hay que señalar que los ganadores de las series Coclé vs Chiriquí Occidente y Chiriquí vs Los Santos se medirán en semifinales.