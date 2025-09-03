‘Coco’ Carrasquilla destaca lo importante de ‘manejar’ los partidos

El volante Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla destacó la importancia de saber ‘manejar’ los partidos durante la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá enfrentará mañana jueves, en su primer partido de esta etapa decisiva a Surinam, en la capital de este país, donde arribó anoche.

"Uno de los temas que hemos estado tocando en esta concentración es aprender a defender, por decirlo así contra rivales en los que en la expectativa somos favoritos, porque eso es mentira que vamos a jugar 90 minutos presionando, o teniendo la pelota y es eliminatoria, vamos a jugar de visita, de local y cuando hay que sufrir, hay que sufrir juntos, defendiendo los 11 y va a ser muy importante, porque por defender y tener el bloque bajo no significa que te van a ganar el partido, se busca recuperar energías, analizar como se va atacar, es un tema que tocaba con Aníbal Godoy y es un punto importante que tenemos que comprender los 24 que estamos convocados", manifestó Carrasquilla en conferencia de prensa.

Carrasquilla, quien milita en los Pumas de la primera división del fútbol mexicano, manifestó de igual forma que si jugar bonito es uno de los objetivos del equipo, lo más importante es la clasificación al mundial y por ende ganar partidos.

"Lo más importante es la clasificación. Jugar bonito, lo que venimos haciendo en los últimos años, lo vamos a intentar seguir haciendo pero ganando, que es lo más importante para lograr el objetivo”, señaló.