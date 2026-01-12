‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz brillaron en primera fecha de Liga MX

Los jugadores panameños que militan en la primera división del fútbol mexicano (Liga MX), tuvieron una destacada actuación en la primera jornada del torneo Clausura 2026 del país azteca.

En la primera jornada de la Liga MX vieron acción todos los panameños que juegan en esta competencia y lo hicieron de titulares con sus respectivos equipos.

La participación istmeña estuvo encabezada por el volante Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, quienes marcaron goles.

‘Coco’ Carrasquilla anotó ayer domingo en el empate 1-1 de su equipo, Pumas de la Unam, ante el Querétaro, en partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario de la ciudad de México.

La anotación de Carrasquilla, que jugó todo el encuentro, se dio a los 49’ minutos, cuando dio un remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.

El sábado, Ismael Díaz anotó un gol en el triunfo de su equipo, el León, 2-1 sobre el cruz Azul.

La anotación de Díaz se dio al minuto 45 +2 con un remate con la derecha desde el centro del área a la portería.

Díaz jugó hasta el minuto 79’ cuando fue reemplazado por Valentín Gauthier.

Otros panameños que vieron acción en la jornada inaugural del fútbol mexicano de primera división fueron los extremos José Luis ‘Puma’ Rodríguez, del Juárez FC y Edgar Yoel Bárcenas, del Mazatlán FC.

Estos equipos se enfrentaron el viernes con victoria 2-1 del FC Juárez.

Tanto Bárcenas como Rodríguez fueron titulares y jugaron todo el partido.