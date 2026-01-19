Deportes - 19/1/26 - 12:00 AM

‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los panameños Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz fueron titulares en el encuentro de ayer domingo entre los Pumas de la UNAM y el club León, el cual quedó empate 1-1.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, tuvo a los dos panameños desde el inicio.

‘Coco’ Carrasquilla jugó los 90 minutos de juego, no anotó y realizó dos tiros a la portería. Además recibió una tarjeta amarilla al minuto 45 +2.

Por su parte, Ismael Díaz, del club León, también arrancó desde el inicio del partido y jugó hasta el minuto 90’, en el que fue reemplazado por Jordi Cortizo. No anotó gol.

Tanto Carrasquilla como Díaz están teniendo bastante actividad con sus respectivos clubes en el inicio de la liga MX, lo que es importante para sus carreras y con miras a afianzarse en busca de un cupo en la lista del Mundial 2026.

