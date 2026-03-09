Deportes - 09/3/26 - 12:00 AM

Colombia se despedirá de su afición el 29 de mayo

Por: Colombia EFE -

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el viernes 29 de mayo, se desarrollará en el estadio El Campín de Bogotá, el partido de despedida de la Selección Colombia para el Mundial 2026, con un encuentro amistoso ante Chile o Perú.

La Selección Colombia estará en el Grupo K y se medirá en la fase de grupos a Uzbekistán, Portugal y espera el rival entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, repechaje que se disputará en este mes de marzo.

El Estadio El Campín volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo para despedir a la Selección y brindarle el respaldo masivo antes de emprender el viaje a la cita mundialista.

Te puede interesar

Jaime Barría busca dar a Panamá primer triunfo en Clásico Mundial de Béisbol

Jaime Barría busca dar a Panamá primer triunfo en Clásico Mundial de Béisbol

 Marzo 08, 2026
Panamá cae ante Puerto Rico en dramático duelo del Clásico Mundial de beis

Panamá cae ante Puerto Rico en dramático duelo del Clásico Mundial de beis

 Marzo 07, 2026
José Mayorga, piloto de Panamá, llama a "pasar la página"

José Mayorga, piloto de Panamá, llama a "pasar la página"

 Marzo 06, 2026
Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

 Marzo 06, 2026
Shohei Ohtani encabezó ofensiva de Japón en triunfo sobre Taiwán

Shohei Ohtani encabezó ofensiva de Japón en triunfo sobre Taiwán

 Marzo 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo