Colombia se despedirá de su afición el 29 de mayo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el viernes 29 de mayo, se desarrollará en el estadio El Campín de Bogotá, el partido de despedida de la Selección Colombia para el Mundial 2026, con un encuentro amistoso ante Chile o Perú.

La Selección Colombia estará en el Grupo K y se medirá en la fase de grupos a Uzbekistán, Portugal y espera el rival entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, repechaje que se disputará en este mes de marzo.

El Estadio El Campín volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo para despedir a la Selección y brindarle el respaldo masivo antes de emprender el viaje a la cita mundialista.