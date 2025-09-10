Colombiano Sergio ‘Jeringa’ Guzmán vuelve a dirigir al Árabe Unido

El entrenador colombiano Sergio ‘Jeringa’ Guzmán volverá a dirigir al Árabe Unido de Colón en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la destitución esta semana del técnico argentino Javier Ainstein, anunció el club panameño.

"El Club Deportivo Árabe Unido de Colón anuncia de manera oficial al profesor Juan Sergio ‘Jeringa’ Guzmán como nuestro nuevo director técnico", informó la institución en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un entusiasta "¡Back to DAU, Jeri! ¡A escribir nuevas páginas gloriosas se ha dicho!".

Guzmán regresa al banquillo colonense, tras su último paso en 2019-2020, con la misión de rescatar al equipo del difícil momento que atraviesa, luego de la destitución, el lunes pasado, del argentino Javier Ainstein.

El Árabe Unido ocupa actualmente el último lugar de la Conferencia Este, con apenas seis puntos tras siete jornadas, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas bajo la dirección de Ainstein.