Que “Cocobolo” Cedeño le soltó su tanganazo al gremio periodístico. Palabras más, palabras menos, les dijo a los del Colegio y el Fórum que ahora andan llorando por la propuesta de ley que busca dar garantía al derecho a réplica, pero cuando se les invitó a emitir concepto, nunca lo hicieron. Les mandó a decir que si no dijeron ni pío cuando se les preguntó, que ahora no se quejen. Xuxa, anda “rofeocinto” el evangélico.

Que “El Loco” lanzó ayer una propuesta para castigar los malos ejemplos dados por gobernantes como Cachaza, en cuya administración se paralizaron obras solo por puro odio y revanchismo político, lo cual terminó jodiendo al pueblo y encareciendo los proyectos.

Que, hablando de obras atrasadas o paralizadas, hoy los colonenses por fin podrán disfrutar del béisbol en el Estadio Roberto Mariano Bula, que abrirá nuevamente sus puertas. Hay que reconocer que Mulino cumplió, en poco más de un año, una promesa a los colonenses que Cachaza y Leche Condensada no pudieron hacer realidad. ¡Fueron puro bla, bla, bla!

Que desde la Cuevita me informan que LeBlanc anda en modo sigilo tocando puertas y haciendo campañita entre los diputados para intentar asegurarse su reelección como Defensor del Pueblo para el período 2026-2031. ¡No quiere soltar esa teta!

Que, en la batalla por la Defensoría del Pueblo, un chusco asegura que los libre postulados de Vamos también andan moviendo fichas para postular a Javier Yap, nieto del expresidente Endara y miembro del equipo legal de ARIFA. ¡Mira tú!

Que el diputado PTJ de Boquete estaba quejándose porque la policlínica de Boquete tiene 12 años de estar construyéndose y no se ha terminado; dice que cuando la gente por allá se enferma, tiene que prender tres velas y echar una oración a ver si llegan vivos al hospital regional. Dice que a las empresas que tienen el contrato se les paga y paga, pero andan como el huevo. ¡Los males que nos dejaron Cachaza y Leche Condensada!

Que al parecer “Luchito” Duke no tiene un carajo que hacer en esta vida, porque le mandó a decir a Lucy que sus recorridos por las escuelas seguirán y no se va a detener. ¿Esa es la función de un diputado? ¿Andar como el “egg”, escuela por escuela?

Que al creador de Lo Mejor del Boxeo le parece excelente el proyecto de ley que penaliza el uso de máscara durante las protestas. Es de los que cree que, cuando se protesta, hay que dar la cara y que el no hacerlo es tener una dosis de delincuente o cobarde. ¡Por los lados del Suntracs no cayó bien el comentario!

Que Panamá ocupa el primer lugar en Latinoamérica en inversión en capital en infraestructura como porcentaje de su Producto Interno Bruto con 30%, superando a Nicaragua con 25.9% y República Dominicana con 25.5%, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Que el mochilero Lombana se la va a jugar todas en el 2029 y no tiene reparos en sumar a sus filas a figuras políticas cuestionadas y con una fama de inútiles que no se la quita nadie; la cosa es que el tipo los presenta en medios como si fueran ciudadanos ejemplares. ¡Hace rato que perdió el norte!

Que la Cueva le aprobó sin mucha discusión un crédito adicional por $24.3 millones a “Bolo” para cubrir gastos operativos y proyectos de inversión.

Que la aspirante a rectora de la UP, Migdalia Bustamante, propone auditoría académica y reformulación de planes en esa casa de estudios. Bueno, bastante falta hace porque hay facultades muy desfasadas, en donde se siguen enseñando a los pelaos vainas que no les ayudan ni les sirven de nada, ni en el presente ni de cara al futuro.