‘Como Tú’ ganó Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales

‘Como Tú’, representante de la Cuadra Inglesa, se consagró ganador del Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales, competencia disputada sobre 1,400 metros.

El ejemplar ganador completó el recorrido en un tiempo total de 1:27:2, registrando parciales de 24:1 segundos en los primeros 400 metros, 48:1 segundos a los 800 metros, y 1:14.2 a los 1,200 metros, mostrando un ritmo constante a lo largo de la carrera.

La premiación contó con la presencia del jinete Ariosto Delgado quien entregó el reconocimiento a los propietarios, cuyos representantes fueron Marcos Ades y Alberto Betesh.

El premio correspondiente al propietario Rodrigo Jaén fue entregado por Yonis Lasso y recibido por su hija Angelina Jaén. Posteriormente, Ariosto Delgado otorgó el reconocimiento al jinete Obeth Benítez, destacando la labor que respaldó su triunfo.