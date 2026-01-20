Deportes - 20/1/26 - 12:00 AM

‘Como Tú’ ganó Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

‘Como Tú’, representante de la Cuadra Inglesa, se consagró ganador del Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales, competencia disputada sobre 1,400 metros.

El ejemplar ganador completó el recorrido en un tiempo total de 1:27:2, registrando parciales de 24:1 segundos en los primeros 400 metros, 48:1 segundos a los 800 metros, y 1:14.2 a los 1,200 metros, mostrando un ritmo constante a lo largo de la carrera.

La premiación contó con la presencia del jinete Ariosto Delgado quien entregó el reconocimiento a los propietarios, cuyos representantes fueron Marcos Ades y Alberto Betesh.

El premio correspondiente al propietario Rodrigo Jaén fue entregado por Yonis Lasso y recibido por su hija Angelina Jaén. Posteriormente, Ariosto Delgado otorgó el reconocimiento al jinete Obeth Benítez, destacando la labor que respaldó su triunfo.

Te puede interesar

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

 Enero 19, 2026
J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

Enero 19, 2026
Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

 Enero 19, 2026
‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

Enero 19, 2026
Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí