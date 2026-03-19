El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' ha agradecido el apoyo de la afición del Spotify Camp Nou en la goleada frente al Newcastle (7-2) con la que su equipo ha sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

"Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras. Al final, con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen", ha afirmado Raphinha en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.