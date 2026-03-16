Deportes - 16/3/26 - 12:00 AM
Conquistó el Hándicap ‘Aniversario RPC’
‘The Boss lady’ se llevó el Hándicap ‘Aniversario RPC’, el cual se disputó ayer en el Hipódromo Presidente Remón.
El orden de llegada es el siguiente: primera fue ‘The Boss Lady’, la escoltó ‘La Vedette’, tercera llegó ‘Star Fish’, cuarta se ubicó ‘Hermana Mía’, y cerró el marcador, ‘Victoria Viviana’. La carrera en mil 200 metros se desarrolló en parciales de 23.3 quintos en los primeros 400 metros, 49.2 quintos para los 800 metros y 1.17 clavados para la distancia antes descrita.