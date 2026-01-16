Copa del Rey: Albacete reactivó su economía local tras vencer al Real Madrid

El Albacete Balompié firmó una de las mayores sorpresas de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid en los octavos de final, un triunfo que no solo tuvo repercusión deportiva, sino que también representó una inyección de moral y dinero, con un impacto económico superior a los 2 millones de euros para el club y la capital albaceteña.

La venta de entradas en taquilla generó alrededor de 1,5 millones de euros, una cifra inédita para el conjunto manchego. A estos ingresos directos se sumaron los beneficios indirectos para la ciudad, especialmente en restaurantes, bares y comercios, así como las ventas de merchandising oficial y bufandas conmemorativas del histórico encuentro.

Los establecimientos de hostelería ubicados en las inmediaciones del estadio Carlos Belmonte habían anticipado una jornada excepcional y, tras el partido, muchos confirmaron que duplicaron sus ingresos respecto a un día normal de competición. En varios bares se agotaron bebidas, especialmente las cervezas, debido a la masiva afluencia de aficionados.

El impacto económico también se reflejó en las pernoctaciones hoteleras, con visitantes llegados desde Madrid, directivos del club blanco y aficionados procedentes de distintos municipios y provincias cercanas que se desplazaron a Albacete para presenciar el partido.

El duelo simbolizó a la perfección la historia de David contra Goliat. Mientras el Albacete, equipo de Segunda División, cuenta con un presupuesto estimado en 12 millones de euros, el Real Madrid maneja cifras cercanas a los 1.248 millones de euros anuales.

La diferencia económica también se evidencia en los salarios. El jugador mejor pagado del club merengue es el francés Kylian Mbappé, con ingresos cercanos a los 31 millones de euros anuales, muy lejos de los sueldos del Albacete, donde los futbolistas mejor remunerados perciben alrededor de 500.000 euros al año, con una media salarial considerablemente inferior.

Pese a ello, el club albaceteño atraviesa un momento sólido a nivel financiero, impulsado por la venta del joven camerunés Cristian Kofane al Bayer Leverkusen por más de 5 millones de euros el pasado verano, y recientemente por el traspaso del extremo Jon Morcillo al Almería, operación valorada en unos 400.000 euros.