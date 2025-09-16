Córdoba celebra título con Diablos Rojos y se alista para Liga del pacífico

El panameño Allen Córdoba dio su aporte para que los Diablos Rojos de México conquistaran su título N.°18 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Luego de su gran actuación en la LMB, Córdoba ahora se alista para su participación en la Liga Mexicana del Pacífico, que es el torneo de invierno del país norteamericano, el cual arrancará el 14 de octubre.

En entrevista concedida al periodista David Salayandía, del programa Frecuencia Deportiva (Radio Panamá), Córdoba confirmó que estará con los Yaquis de Obregón en la pelota de invierno de México.

No obstante, por motivos de que la Liga del Pacífico coincide con la Copa América será difícil que pueda representar a Panamá en el torneo continental que se realizará por primera vez.

“De momento no estaría en la Copa América, ya que tengo compromiso con los Yaquis de Obregón y chocan las fechas”, declaró el pelotero bocatoreño, quien sí confirmó que estaría disponible para el Clásico Mundial de 2026.