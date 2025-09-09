Cuatro equipos de playoffs tuvieron inicios decepcionantes

Los dos mejores equipos de la pasada temporada regular de la NFL arrancaron 0-1 y los Ravens de Baltimore desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el último cuarto.

Los Lions de Detroit no fueron rival para Jordan Love, Micah Parsons y los Packers de Green Bay el domingo.

Se unieron a los Chiefs de Kansas City, que abrieron con una derrota ante los Chargers de Los Ángeles en Brasil el viernes por la noche.

Los Ravens se convirtieron en el cuarto ganador de división de 2024 en perder en la Semana 1 cuando Josh Allen llevó a los Bills de Buffalo a una victoria de 41-40.

Los otros fueron los Texans de Houston al sucumbir 14-9 contra los Rams de Los Ángeles.

Jared Goff y la dinámica ofensiva de Detroit se estancaron en el primer juego desde que el coordinador ofensivo Ben Johnson se fue a Chicago.