Delantero Kadir Barría: ‘Sería un sueño ir al Mundial’

El delantero panameño Kadir Barría está pasando un buen momento en su carrera deportiva. A finales del año pasado debutó en el equipo profesional del Botafogo y a inicios de este año recibió su primera convocatoria para la Selección Mayor de Fútbol de Panamá con miras a los amistosos ante Bolivia y México del 18 y 22 de enero respectivamente.

Barría fue uno de los jugadores designados para hablar con la prensa después del entrenamiento de ayer martes y destacó el momento que está atravesando en su carrera.

“Me siento contento por la oportunidad que se me dio de estar aquí, me siento feliz, la verdad, es mi primera vez, y siento que es una oportunidad muy grande, y tengo que saber aprovecharla”, manifestó Barría, de 18 años.

El atacante destacó el respaldo constante de su familia, factor que considera fundamental en su crecimiento personal y profesional, especialmente durante los momentos más difíciles.

“Mi familia siempre está ahí conmigo, me apoya en los días malos y en los días buenos, y la verdad es que hoy por hoy estoy donde estoy justo por eso”, señaló.

El lateral Jorge Gutiérrez también habló con la prensa deportiva, expresando que la convocatoria es una oportunidad para afianzarse.

“Siempre que se me da una oportunidad de venir a la selección, yo estoy feliz, como el primer llamado, también pensando que es una oportunidad para mí para seguir afianzándome y para seguir mostrando que puedo estar aquí”, expresó Gutiérrez, quien jugó la temporada pasada para el Deportivo La Guaira, en Venezuela.

Cabe destacar que en el entrenamiento de ayer, realizado en el COS Sports Plaza, estuvieron presentes todos los jugadores convocados.