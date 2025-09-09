Deportivo Árabe Unido destituye a su director

El técnico argentino Javier Ainstein fue destituido como entrenador del Árabe Unido de Colón, anunció la junta directiva del club de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"El Club Deportivo Árabe Unido de Colón informa a la opinión pública, medios de comunicación y aficionados, que a partir de la fecha no forman parte de nuestro cuerpo técnico los profesores: Javier Ainstein, director técnico, Manuel Valencia, asistente técnico, y Aramis Ibargüen, preparador físico", señala el comunicado divulgado en redes sociales por la entidad de la provincia de Colón, en el Caribe panameño.

Ainstein, que había llegado al banquillo en reemplazo del venezolano Francisco Perlo, expresó en su presentación que su misión era levantar al equipo.

El club no precisó quién asumirá el cargo de manera inmediata y se limitó a señalar que "esta institución deportiva agradece profundamente la dedicación, profesionalismo y compromiso que demostraron durante su etapa en el club, les deseamos éxitos en sus próximos proyectos personales y profesionales".

El Árabe Unido, de las siete jornadas disputadas en el torneo local, suma apenas seis puntos, tras un triunfo, tres empates y tres derrotas, lo que lo mantiene en el último lugar de la conferencia Este.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el club colonense es uno de los más laureados del fútbol panameño, aunque en la actualidad se encuentra entre los tres equipos que pelean por evitar el descenso.

El equipo no se corona campeón desde el Apertura 2016, cuando era dirigido por el colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán.