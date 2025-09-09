Deportes - 09/9/25 - 12:00 AM

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Por: Redacción EFE -

El técnico argentino Javier Ainstein fue destituido como entrenador del Árabe Unido de Colón, anunció la junta directiva del club de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"El Club Deportivo Árabe Unido de Colón informa a la opinión pública, medios de comunicación y aficionados, que a partir de la fecha no forman parte de nuestro cuerpo técnico los profesores: Javier Ainstein, director técnico, Manuel Valencia, asistente técnico, y Aramis Ibargüen, preparador físico", señala el comunicado divulgado en redes sociales por la entidad de la provincia de Colón, en el Caribe panameño.

Ainstein, que había llegado al banquillo en reemplazo del venezolano Francisco Perlo, expresó en su presentación que su misión era levantar al equipo.

El club no precisó quién asumirá el cargo de manera inmediata y se limitó a señalar que "esta institución deportiva agradece profundamente la dedicación, profesionalismo y compromiso que demostraron durante su etapa en el club, les deseamos éxitos en sus próximos proyectos personales y profesionales".

El Árabe Unido, de las siete jornadas disputadas en el torneo local, suma apenas seis puntos, tras un triunfo, tres empates y tres derrotas, lo que lo mantiene en el último lugar de la conferencia Este.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el club colonense es uno de los más laureados del fútbol panameño, aunque en la actualidad se encuentra entre los tres equipos que pelean por evitar el descenso.

Panamá sigue con vida en Mundial U-18 con No Hit No Run

Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

Thomas Christiansen: 'Estamos preparados física y mentalmente'

Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

El equipo no se corona campeón desde el Apertura 2016, cuando era dirigido por el colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán.

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

