Deportes - 08/1/26 - 12:00 AM

Derbi en Arabia para despejar o aumentar dudas

Por: Arabia Saudita EFE -

Atlético de Madrid y Real Madrid llegan a la Supercopa de España, que se disputa por sexta edición en Arabia Saudí, rodeados de dudas. Los de Simeone, tras empatar ante la Real Sociedad. Los de Xabi Alonso, tras dilapidar cuatro puntos de ventaja en Liga y acumular derrotas en los partidos grandes. El único precedente de la temporada entre ambos, 5-2 para los rojiblancos. Yeda dictará sentencia.

Necesita Xabi Alonso dos victorias convincentes para alejar fantasmas. Los malos resultados e irregularidad en el juego desde noviembre han hecho que el técnico se someta a un examen constante. Y, tras salir airoso, más por resultados que juego, en los últimos cuatro, la Supercopa será clave.

Para empezar, un duelo de altura. Un derbi contra el Atlético de Madrid. Enfrentamiento del que salió ya cuestionado a finales de septiembre, cuando cayó 5-2 en el Metropolitano. Este fue su segundo partido grande a cargo del Real Madrid que acabó en goleada, tras el 4-0 recibido por parte del París Saint-Germain en el Mundial de Clubes de verano.

Después llegó la victoria 2-1 en el clásico ante el FC Barcelona, que reforzó su figura, pero rápidamente cayó de nuevo. Derrota en Anfield (1-0), con sólo dos disparos a puerta y nueve paradas de Courtois, y derrota (1-2) contra el Manchester City en el Bernabéu.

Por ello, y por la mala dinámica de resultados que le ha hecho gozar de cuatro puntos de ventaja en el liderato en Liga a ver al Barça a cinco de distancia, el Real Madrid y Xabi Alonso se juegan parte de la temporada en Arabia Saudí.

Y lo harán sin Kylian Mbappé. El francés no ha viajado con la expedición a Yeda debido a un esguince en la rodilla izquierda.

