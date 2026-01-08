Panamá Oeste, único invicto en Nacional de Béisbol Juvenil
En cinco jornadas disputadas del torneo organizado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), los Vaqueros no han perdido.
Al cumplirse este jueves la primera fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros', Panamá Oeste es el único equipo invicto de la competencia con marca de 5-0.
Los Vaqueros, dirigidos por Dimas Ponce, vencieron en la última jornada a Colón 8-3 y de esta manera consolidarse en la cima del torneo nacional de esta categoría.
El equipo del Oeste ha obtenido triunfos en el torneo ante Panamá Metro 8-7, Panamá Este 7-6, a Coclé 5-2 y a Darién 9-2.
Con marca de 4-1 está en el segundo lugar Chiriquí Occidente, que perdió el invicto el miércoles ante Chiriquí 3-2.
Con el triunfo, Chiriquí se mantiene en la tercera posición con regsitro de tres victorias y una derrota.
Después siguen Bocas del Toro, Coclé y Panamá Este con récord de tres triunfos y dos derrotas; Los Santos y Panamá Metro están con 2-3; Herrera (1-3); y Colón, Darién y Veraguas (1-4).
Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúan este viernes a las 6 de la tarde con los siguientes partidos: Bocas del Toro vs Panamá Este en el Estadio José de la luz Thompson de Chepo; Chiriquí vs Colón en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera; Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí; Coclé vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto de Chitré; Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas; y Panamá Oeste vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos.