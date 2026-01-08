El Real se lleva el derbi y se cita con el Barça en la final de la Supercopa

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí) ante el FC Barcelona tras imponerse en semifinales (1-2) a un Atlético de Madrid que acusó el gol antes de los dos minutos de Fede Valverde, que marcó un encuentro en el que los de Simeone dispusieron de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak, quien erró al colocar una barrera en la que, también, Sorloth se puso de perfil en el lanzamiento, el uruguayo se preparó para hacer gala de una de sus grandes virtudes, el golpeo fuerte de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del Alinma Stadium, dio diez pasos atrás para coger carrerilla, cogió aire y soltó un ‘cañonazo’ que se coló en la portería rojiblanca.

NO DEJES DE LEER: Gobierno del Presidente Mulino recupera obra del Estadio Rico Cedeño

Rodrygo pudo doblar la ventaja para el Real Madrid en el minuto 28. Álvaro Carreras ganó el balón en una disputa, tras corner del Atlético, a Baena, se impuso al espacio a Marc Pubill y apareció Rodrygo desde atrás para recortar a Gallagher y quedarse solo ante Oblak. Pero el brasileño, que llegaba al partido tras marcar dos goles y dar tres asistencias en sus últimas cuatro titularidades, remató flojo y centrado. Eso sí, pudo redimirse.

Al minuto 55', Rodrygo anotó el segundo del Real Madrid. Pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, el delantero brasileño ganó la posición con el control a un Le Normand que salió al campo tras el descanso y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera.

Tres minutos le duró al Real Madrid la diferencia de dos goles. Hasta que Giuliano Simeone encontró a Sorloth en el segundo palo, este le ganó la posición a Asencio -en una acción en la que el defensa madridista pidió, sin éxito, falta por empujón del noruego- y, esta vez sí, batió a Courtois.

NO DEJES DE LEER: Panamá Oeste, único invicto en Nacional de Béisbol Juvenil

Siguió intentándolo, pero sin éxito, el Atlético de Madrid. Más que un Real Madrid que no pudo controlar el partido y que vivió los últimos minutos en el alambre, en los que Griezmann, con un remate de chilena, Marcos Llorente, en un disparo desde la frontal del área, y Julián Álvarez con un tiro demasiado cruzado, tuvieron en sus botas la opción de forzar los penaltis

Tuvo que aparecer también Tchouaméni en una defensa del Real Madrid de circunstancias, con el galo ejerciendo de central junto a Carreras, Valverde de lateral derecho y Mendy en el izquierdo, para, con un corte yendo al suelo, evitar lo que hubiera sido un gol de Griezmann rematando solo en área pequeña.

Acabó el Atlético intentando hasta el final estar presente en una final de la Supercopa de España del domingo, sin éxito, por lo que habrá clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por cuarta edición consecutiva.