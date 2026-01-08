Kadir Barría, entre legionarios convocados para juegos ante Bolivia y México

El delantero del Botafogo de Brasil, Kadir Barría, destaca en la lista de los legionarios convocados de Panamá para los partidos amistosos ante Bolivia y México, que se disputarán el 18 y 22 de enero respectivamente.

El anuncio fue dado a conocer por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) a través de sus resdes sociales, en la que se informó que además de Barría, fueron llamados los porteros Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, Venezuela) y John Gunn (New England Revolution II, Estados Unidos); los defensas Richard Peralta (Monagas SC, Venezuela), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela) y Daniel Aparicio (Real España, Honduras); y el volante Jovani Welch (Monagas SC, Venezuela).

Barría, considerado una de las promesas en ascenso del fútbol panameño a nivel internacional, inició el mes de enero jugando el torneo Sub-20 la Copinha pero fue llamado al equipo profesional de su club, con el que estaba haciendo pretemporada.

"Estos jugadores (legionarios) recibieron la autorización por parte de sus clubes para estar en ambos partidos de preparación al tratarse de encuentros fuera de las llamadas fechas FIFA", explicó la FPF en nota de prensa a los medios.

La información de la FPF agregó que en los próximos días se anunciará la lista de jugadores llamados a entrenar que militan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los jugadores del plano local, más los legionarios, estarán presentándose este lunes 12 de enero para el inicio de los entrenamientos en el COS Sports Plaza, en Metro Park.

La lista final de convocados por parte del técnico Thomas Christiansen será anunciada durante la próxima semana previo al viaje a Bolivia.

La Selección Nacional tiene agendado viajar este jueves 15 de enero rumbo a Bolivia para encarar su primer partido internacional.