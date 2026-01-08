Panameño Tomás Rodríguez arribó a Costa Rica para incorporarse al Saprissa

El delantero panameño Tomás Rodríguez ya se encuentra en San José, Costa Rica, para incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo, el Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Rodríguez, de 26 años, llega al conjunto morado en calidad de préstamo por un año y estará listo para el inicio de la liga tica, la cual arrancará el miércoles 13 de enero.

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica, es una nueva experiencia para mí, una nueva aventura. Vengo con mucha ambición y con deseos de aportar mi granito de arena”, expresó Rodríguez a Teletica después de arribar a suelo costarricense.

El delantero, cuya ficha pertenece al Sporting San Miguelito, aseguró que se inclino por el club morado debido a su historia, en la que ha conquistdo muchos títulos tanto a nivel nacional como internacional.

“Uno de los motivos es que Saprissa es uno de los equipos con más campeonatos en Centroamérica y yo no he sido campeón. Saprissa siempre pelea finales y tengo mucho tiempo de no disputar una. Vengo con esa convicción de ser campeón”, opinó Rodríguez.

Rodríguez añadió que juega como 9, pero puede actuar de extremo, porque posee velocidad.

“Vengo a aportar mi talento, esfuerzo y sacrificio. Sé que vengo a un grande y voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Vengo de Venezuela, donde hice las cosas bien, y espero, con el favor de Dios, hacer muchos goles aquí”, destacó Tomás Rodríguez.

El atacante añadió que le hace feliz tener como compañeros a sus compatriotas Fidel Escobar y Newton Williams.

“Va a ser de mucha ayuda jugar con Fidel, y con Newton jugué en Panamá. Estoy contento de venir a esta institución y espero que sea una buena experiencia este paso por el fútbol tico”, señaló Rodríguez.

Aparte de brillar con los saprissistas, Tomás desea destacar porque su anhelo es ser tomado en cuenta en la lista final de la Selección de Panamá, que competirá en el Mundial del 2026.

“Para mí este año es importante y debo mostrar muchas cosas para tratar de competir por un puesto en la lista final de los convocados al Mundial. Quiero hacer las cosas de la mejor manera en Saprissa”, comentó Tomás Rodríguez.