Diez equipos competirán en torneo Clausura 2026 de la LFF

Con la participación de diez equipos, mañana miércoles arrancará el torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF) con el encuentro entre el FC Chorrillo e Inter Panamá CF en el Eagles Stadium, en Costa Sur, a partir de las 8 de la noche.

En el día de ayer lunes, se realizó el lanzamiento de la competencia, en el que Matthew De Roche, director del departamento de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) junto a Josell Domínguez, comisionada de la LFF, dieron información sobre la parte administrativa y deportiva del torneo.

Un total de 10 equipos divididos en las conferencias Este y Oeste formarán parte de la liga.

En la Conferencia Este jugarán FC Chorrillo, Umecit FC, Inter Panamá CF, Santa Fe Fútbol Club y FC Panamá Norte, éste último nuevo inquilino de la liga.

Por su lado, la Conferencia Oeste estará integrada por los equipos de SD Atlético Nacional, Tevi Coclé FC, Deportivo Chiriquí FC, Rayadas de Chiriquí y EFRE (Chiriquí Occidente), éste último también nuevo integrante del torneo.