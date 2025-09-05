Director de Pandeportes recibe a campeona mundial

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, fue recibida por el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez Jr., en su depacho.

Durante el encuentro, Delgado agradeció el apoyo brindado por Ordóñez en el combate que conquistó el título mundial el pasado 25 de julio.

“Muy agradecida por la oportunidad que me dio de conocer mi historia, creer y apoyarme en el cumplimiento de mi sueño, Juntos logramos concretar en el tiempo elegido por Dios la obtención del campeonato mundial de boxeo. Gracias también por continuar creyendo y reafirmándome su compromiso de seguir apoyándome en mi primera defensa mundialista y continuar escribiendo junto a mí y mi equipo historia en el boxeo mundial y de nuestro bello Panamá”, expresó Delgado, que también agradeció el apoyo recibido por el alcalde de Santiago Eric Jaén y el diputado Miguel Campos.

Por su parte, Ordóñez, felicitó a Nataly por la obtención del título mundial y reafirmó su compromiso para su primera defensa titular.

Julio César Archibold, entrenador de la campeona mundial de las 115 libras y quien estuvo presente también en el acto, reiteró que la primera defensa titular será en Santiago de Veraguas en el mes de noviembre.

Con relación a los entrenamientos, Archibold informó que Nataly mantiene su preparación regular y actualmente están haciendo énfasis en la parte física.

“Nataly está entrenando diariamente después de cumplir con su trabajo. Por el momento no está haciendo sparring, esperamos iniciarlos a mediados de este mes de septiembre”, agregó el entrenador.