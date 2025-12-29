División Sur de la Nacional sin definir

Con la derrota de los Tampa Bay Buccaneers y Carolina Panthers ayer domingo, la división Sur de la Liga Nacional quedará pendiente de definir hasta la última fecha de la temporada regular de la NFL.

Los Buccaneers aún asegurarían su quinto título de división consecutivo y un lugar en los playoffs si vencen a Carolina (8-8) en el final de la temporada regular de la próxima semana para forzar un empate de dos vías. Si Tampa Bay, Carolina y Atlanta empatan todos en 8-9, los Panthers ganarían la división. Los Falcons (6-9) reciben a los Rams el lunes por la noche.