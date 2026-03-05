Dominicana quiere volver a ser protagonista

Si hay una selección capaz de evitar que se repita una final Japón contra Estados Unidos en el Clásico Mundial, esa es la de la República Dominicana.

A la caza de su primer campeonato en el torneo cumbre del béisbol internacional, después de su única consagración en 2013, los dominicanos presumen de un plantel que incluyen a seis peloteros que figuraron dentro de los 10 primeros en el voto MVP el año pasado: Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Geraldo Perdomo.