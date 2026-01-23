Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

El Albacete confirma lesión de Edward Cedeño; será operado

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El equipo de Albacete, que compite actualmente en la Segunda División del Fútbol de España y en el que milita el volante Edward Cedeño en calidad de préstamo, confirmó la lesión del panameño.

Una nota de prensa del club español reveló el parte médico de Cedeño, quien sufrió un percance en el tendón del recto femoral de su pierna derecha durante una sesión de entrenamiento. No obstante no específica el tipo de lesión que tiene el jugador istmeño.

Agrega la nota que Cedeño será intervenido quirúrgicamente el próximo martes 27 de enero en la clínica Quirón de Barcelona, España.

“Una vez finalice dicha operación, arrancará su proceso de recuperación. El tiempo de baja dependerá de su evolución”, indicó la nota del club de fútbol español.

La recuperación del volante panameño cobra mucho más importancia actualmente, tomando en cuenta de que es uno de los jugadores que formó parte del proceso para la clasificación de Panamá al Mundial 2026 y que está en carrera por uno de los puestos de la selección mundialista.

Cedeño, de 22 años, recién se había incorporado al club Albacete procedente de Unión Deportiva Las Palmas, también de la segunda división del fútbol español.

Te puede interesar

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Enero 22, 2026
avanza a tercera ronda en Australia

avanza a tercera ronda en Australia

Enero 22, 2026
Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

 Enero 22, 2026
Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

 Enero 22, 2026
Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

 Enero 22, 2026

Las expectativas del cambio de equipo eran positivas debido a que el jugador panameño no estaba teniendo muchos minutos con Unión Deportiva Las Palmas.

Lamentablemente el panameño sufre esta lesión que esperemos pueda recuperarse y pelear por un cupo al Mundial 2026.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí