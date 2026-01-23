El Albacete confirma lesión de Edward Cedeño; será operado

El equipo de Albacete, que compite actualmente en la Segunda División del Fútbol de España y en el que milita el volante Edward Cedeño en calidad de préstamo, confirmó la lesión del panameño.

Una nota de prensa del club español reveló el parte médico de Cedeño, quien sufrió un percance en el tendón del recto femoral de su pierna derecha durante una sesión de entrenamiento. No obstante no específica el tipo de lesión que tiene el jugador istmeño.

Agrega la nota que Cedeño será intervenido quirúrgicamente el próximo martes 27 de enero en la clínica Quirón de Barcelona, España.

“Una vez finalice dicha operación, arrancará su proceso de recuperación. El tiempo de baja dependerá de su evolución”, indicó la nota del club de fútbol español.

La recuperación del volante panameño cobra mucho más importancia actualmente, tomando en cuenta de que es uno de los jugadores que formó parte del proceso para la clasificación de Panamá al Mundial 2026 y que está en carrera por uno de los puestos de la selección mundialista.

Cedeño, de 22 años, recién se había incorporado al club Albacete procedente de Unión Deportiva Las Palmas, también de la segunda división del fútbol español.

Las expectativas del cambio de equipo eran positivas debido a que el jugador panameño no estaba teniendo muchos minutos con Unión Deportiva Las Palmas.

Lamentablemente el panameño sufre esta lesión que esperemos pueda recuperarse y pelear por un cupo al Mundial 2026.