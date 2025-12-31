‘El Científico’ Núñez, listo para viajar a Alemania para pleito titular

Luego de completar un arduo entrenamiento de varios meses, el clasificado mundial panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez está listo con su equipo de trabajo para emprender el viaje a Alemania para su combate de título mundial.

‘El Científico’ Núñez disputará el próximo sábado 10 de enero el título mundial ligero interino del CMB ante el cubano Jaider Herrera en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania.

Núñez ya completó la parte fuerte de su preparación en Panamá y ahora se alista para realizar el viaje a Europa con su equipo de trabajo.

“Estamos listos. Viajaría con mi manager Raúl Ford y mis entrenadores Gustavo Cervantes y Héctor Rangel”, adelantó ‘El Científico’ Núñez, quien tendrá su segunda oportunidad de disputar una corona mundial.

El combate titular de ‘El Científico’ Núñez formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.

Núñez, de 32 años, tiene récord profesional de 26 triunfos (22 nocauts), siete derrotas, mientras que su rival se encuentra invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 15 por la vía del nocaut.

Actualmente el púgil panameño, oriundo del distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, ocupa el primer lugar del peso ligero en el ránking del CMB.