Deportes - 12/9/25 - 12:00 AM

El fútbol competirá en cinco modalidades para los Centroamericanos

Por: Joel Isaaac González [email protected] -

Panamá competirá en cinco modalidades del fútbol para los Juegos Deportivos Centroamericanos que se desarrollarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el balompié panameño competirá con la selección sub-20 masculina y selección femenina (fútbol), futsal masculino, futsal femenino y fútbol playa masculino.

En total, señala un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), serán "82 atletas los que viajarán a la capital guatemalteca" para competir en estos juegos regionales y con el objetivo de "colgarse la medalla de oro en sus respectivas modalidades".

Agrega la nota de la FPF que actualmente los conjuntos sub-20 masculino y de futsal femenino mantienen sus entrenamientos, mientras ultiman detalles rumbo a la cita regional, considerada parte fundamental del ciclo olímpico.

Panamá, según adelantó el Comité Olímpico en un comunicado divulgado en agosto pasado, prevé llevar a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

