El judo suma oro en los Juegos Bolivarianos

El deporte del judo aportó otra medalla de oro a Panamá en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú.

La presea dorada fue conquistada por la atleta Némesis Candelo en la categoría -48 kilogramos.

Candelo venció en cuartos de final 100-0 a la venezolana Gabriela Miranda, mientras que en semifinales se impuso 100-0 a la colombiana Erika Jara.

En la final, derrotó 100-0 a Erika Lasso, también de Colombia.

En la jornada de ayer lunes el judo´sumó tres medallas de bronce, las cuales fueron logradas por Lilian Cordones (-52 kilogramos), Bernabé Vergara (-60 kilos) y Ronal González (-73 kilos).

Por otro lado, el boxeo olímpico aseguró dos preseas por intermedio de los atletas Cristofer Filos y Eduardo Beckford.

Filos venció por decisión unánime 5-0 al boliviano Sebastián Daza, en los cuartos de final de los 60 kilogramos.

Con este triunfo, Filos avanzó a las semifinales de su categoría, asegurando como mínimo la presea de bronce.

En las semifinales, filos enfrentará al peruano Francesco Odria.

Por su parte, Beckford derrotó 4-1 al dominicano Kevin Paredes, en los cuartos de final de los 70 kilogramos.

Con el triunfo, Beckford clasificó también a las semifinales de su categoría, asegurando como mínimo la medalla de bronce.

En las semifinales Beckford enfrentará al ecuatoriano José Rodríguez.

Los próximos combates de Cristofer Filos y Eduardo Beckford serán mañana miércoles 3 de diciembre.

Otro de los atletas panameños que vio acción en el boxeo fue la joven Yuliett Hinestroza, quien perdió 5-0 ante la venezolana Irismar Cardozo, en los Cuartos de Final de los 51kilogramos.