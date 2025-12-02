El judo suma oro en los Juegos Bolivarianos
El deporte del judo aportó otra medalla de oro a Panamá en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú.
La presea dorada fue conquistada por la atleta Némesis Candelo en la categoría -48 kilogramos.
Candelo venció en cuartos de final 100-0 a la venezolana Gabriela Miranda, mientras que en semifinales se impuso 100-0 a la colombiana Erika Jara.
En la final, derrotó 100-0 a Erika Lasso, también de Colombia.
En la jornada de ayer lunes el judo´sumó tres medallas de bronce, las cuales fueron logradas por Lilian Cordones (-52 kilogramos), Bernabé Vergara (-60 kilos) y Ronal González (-73 kilos).
Por otro lado, el boxeo olímpico aseguró dos preseas por intermedio de los atletas Cristofer Filos y Eduardo Beckford.
Filos venció por decisión unánime 5-0 al boliviano Sebastián Daza, en los cuartos de final de los 60 kilogramos.
Con este triunfo, Filos avanzó a las semifinales de su categoría, asegurando como mínimo la presea de bronce.
En las semifinales, filos enfrentará al peruano Francesco Odria.
Por su parte, Beckford derrotó 4-1 al dominicano Kevin Paredes, en los cuartos de final de los 70 kilogramos.
Con el triunfo, Beckford clasificó también a las semifinales de su categoría, asegurando como mínimo la medalla de bronce.
En las semifinales Beckford enfrentará al ecuatoriano José Rodríguez.
Los próximos combates de Cristofer Filos y Eduardo Beckford serán mañana miércoles 3 de diciembre.
Otro de los atletas panameños que vio acción en el boxeo fue la joven Yuliett Hinestroza, quien perdió 5-0 ante la venezolana Irismar Cardozo, en los Cuartos de Final de los 51kilogramos.