El Liverpool puso al Madrid de cabeza

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, explicó que "no es una desgracia" perder contra el Liverpool y que no cayeron por el penalti que falló Kylian Mbappé.

"No controlamos el partido, no maximizamos el tiempo que tuvimos el balón, perdimos mucho la pelota. Nos encerraron en posiciones en las que no podíamos hacer años. Es un mal resultado contra el mejor de Europa, pero no es una desgracia perder aquí. Nos quedan tres partidos y es importante ganarlos todos para tener una oportunidad de pasar", dijo el jugador inglés en la cadena TNT Sports.

Sobre el penalti que falló Kylian Mbappé con 1-0 en el marcador, Bellingham dijo que era un "momento importante", pero que en el fútbol "puede pasar.

"La presión que tiene por lo bueno que es muy grande. No hemos perdido por el penalti. Han jugado mejor que nosotros. Kylian tiene que mantener la cabeza alta y producirá grandes momentos para este club", sostuvo Bellingham.

¿Cuestión de tiempo?

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, afirmó que Kylian Mbappé es "el mejor jugador del mundo" y que es "cuestión de tiempo" que lo demuestre.

El jugador galo erró un penalti que hubiera supuesto el empate a uno en la derrota este miércoles del Real Madrid contra el Liverpool.

Sin embargo, Bale, que ganó 16 títulos con el Real Madrid, defendió a Mbappé en la retransmisión de TNT Sports.

"Es el mejor del mundo y es cuestión de tiempo que lo demuestre. Salah y él han fallado los penaltis, pero como ganó el Liverpool, solo se hablará del de Mbappé", dijo el galés.

Sobre el partido en sí, Bale dijo que "el Liverpool ha sido mucho mejor de lejos y que han dominado el partido "desde el principio hasta el final", aseguró el galés en la retransmisión de TNT Sports.

Bale, que ganó cuatro Champions League con los 'Blancos', también tuvo unas palabras para sus excompañeros y dijo que es muy difícil competir en estas circunstancias con "tantas lesiones".

