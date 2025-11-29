El Plaza Amador se corona bicampeón de la Liga Panameña de Fútbol

Con goles de Jorlián Sánchez y José Murillo, el Plaza Amador venció 2-0 al Alianza esta noche, en el estadio Rommel Fernández, para conquistar en este Torneo Clausura 2025 su novena corona en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).



Los leones ganaron su segundo título consecutivo tras conquistar el pasado Apertura.

Plaza, dirigido por el chiricano Mario Méndez, dominó gran parte de un encuentro en el que también los aliancistas tuvieron oportunidades.

La primera anotación se dio al minuto 17, cuando Jorlián mandó el balón a las redes con un cabezazo ante el que nada pudo hacer el guardameta Jean González.

Al minuto 42, el Alianza llegaba con mucho peligro y Aimar Sánchez se convirtió en el héroe del Plaza al despejar in extremis el balón sobre la línea de su arco.



Al inicio del segundo tiempo el Plaza buscó y encontró buenas oportunidades de aumentar la ventaja que no llegó a concretar, frente a un Alianza que intentaba retomar el partido y se acercaba esporádicamente al arco con ansias de empate.



El segundo tanto para los guiados por Méndez llegó al minuto 84, con un pase de cabeza de Alberto "Negrito" Quintero que remató en dos tiempos José Murillo para encajar el balón en la red.



Con esta victoria, Plaza Amador, que también se tituló en el Apertura 2025, iguala al San Francisco con nueve campeonatos, en el tercer puesto histórico de clubes más ganadores de Panamá. Tauro lidera con 17 estrellas, seguido por Árabe Unido de Colón con 15.