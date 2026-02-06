Sucesos - 06/2/26 - 03:54 PM

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

El panameño fue declarado culpable de todos los cargos tras una exhaustiva investigación internacional por su papel en el trasiego de múltiples toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una corte federal de Estados Unidos en Los Ángeles dictó una sentencia condenatoria contra Jorge Rubén Camargo Clarke, conocido como “Cholo Chorrillo”, líder de la violenta organización criminal panameña “Bagdad”, por tráfico internacional de drogas.

El panameño fue declarado culpable de todos los cargos tras una exhaustiva investigación internacional por su papel en el trasiego de múltiples toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. 

Camargo, quien fue arrestado en Costa Rica y extraditado desde ese país centroamericano a Estados Unidos, el 2 de marzo de 2023, contribuyó directamente al flujo de narcóticos ilícitos hacia comunidades estadounidenses, marcando esta condena un golpe significativo a una red criminal vinculada a violencia extrema y tráfico a gran escala.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá acogió favorablemente la condena y destacó que este resultado refleja la solidez de la cooperación internacional y la eficacia de los esfuerzos coordinados entre autoridades. 

En un comunicado, la embajada reconoció el valor y profesionalismo de las instituciones de seguridad panameñas, cuyas pruebas forenses y testimonios fueron fundamentales para lograr el fallo. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), que colaboró estrechamente con contrapartes locales para desmantelar la organización y consolidar la evidencia.

La investigación, que subraya el compromiso continuo de la DEA contra las organizaciones criminales transnacionales, fue posible gracias a la cooperación binacional

Te puede interesar

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

 Febrero 06, 2026
Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

 Febrero 06, 2026
Menor enfrentará juez por asesinato en Colón tras ser capturado

Menor enfrentará juez por asesinato en Colón tras ser capturado

 Febrero 06, 2026
Prisión por 25 años y prohibición de armas por crimen de hermanos

Prisión por 25 años y prohibición de armas por crimen de hermanos

 Febrero 06, 2026
Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

Lluvia provoca grave accidente en Panamá-Colón: contenedor bloquea autopista

 Febrero 06, 2026

La embajada extendió su agradecimiento a las instituciones policiales y judiciales de Panamá por su firme compromiso con el Estado de derecho y envió un mensaje claro: los líderes criminales deberán rendir cuentas sin importar dónde se escondan. Estados Unidos reafirmó su permanencia firme en la cooperación con Panamá para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y proteger a las comunidades de ambos países.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió