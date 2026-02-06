Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Panamá- Una corte federal de Estados Unidos en Los Ángeles dictó una sentencia condenatoria contra Jorge Rubén Camargo Clarke, conocido como “Cholo Chorrillo”, líder de la violenta organización criminal panameña “Bagdad”, por tráfico internacional de drogas.

El panameño fue declarado culpable de todos los cargos tras una exhaustiva investigación internacional por su papel en el trasiego de múltiples toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos.

Camargo, quien fue arrestado en Costa Rica y extraditado desde ese país centroamericano a Estados Unidos, el 2 de marzo de 2023, contribuyó directamente al flujo de narcóticos ilícitos hacia comunidades estadounidenses, marcando esta condena un golpe significativo a una red criminal vinculada a violencia extrema y tráfico a gran escala.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá acogió favorablemente la condena y destacó que este resultado refleja la solidez de la cooperación internacional y la eficacia de los esfuerzos coordinados entre autoridades.

En un comunicado, la embajada reconoció el valor y profesionalismo de las instituciones de seguridad panameñas, cuyas pruebas forenses y testimonios fueron fundamentales para lograr el fallo. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), que colaboró estrechamente con contrapartes locales para desmantelar la organización y consolidar la evidencia.

La investigación, que subraya el compromiso continuo de la DEA contra las organizaciones criminales transnacionales, fue posible gracias a la cooperación binacional.

La embajada extendió su agradecimiento a las instituciones policiales y judiciales de Panamá por su firme compromiso con el Estado de derecho y envió un mensaje claro: los líderes criminales deberán rendir cuentas sin importar dónde se escondan. Estados Unidos reafirmó su permanencia firme en la cooperación con Panamá para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y proteger a las comunidades de ambos países.