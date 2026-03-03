El Sajón conquistó el hándicap dedicado a Alonso Edward

En una destacada actuación, el ejemplar El Sajón se impuso con autoridad en el Hándicap Alonso Edward, disputado en la cuarta carrera de la jornada dominical en el Hipódromo Presidente Remón.

El recorrido de 1,200 metros estuvo marcado por parciales firmes y consistentes. Los tiempos oficiales fueron 23:3 en los primeros 400 metros, 48:0 en los 800 metros y un tiempo final de 1:14:1 para los 1,200 metros, reflejando la solidez y el ritmo competitivo del ganador a lo largo de toda la prueba.

La carrera formó parte de un homenaje especial dedicado al destacado atleta panameño Alonso Edward, integrando la emoción de la hípica con el reconocimiento al deporte nacional.

El trofeo fue recibido por el propietario Vicente Prescott, representante del Stud Dozal. El entrenador Mitzael Henríquez fue quien recibió el premio por parte de Augusto Cuervo, mientras que Rodrigo Mafla hizo entrega a el jinete Luis Arango quien destacó por su acertada conducción en pista.