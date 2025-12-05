El país entero está envuelto en una angustia, sana y llena de emociones por conocer cuál será nuestro destino en el sorteo del Mundial 2026.

Se deberá tener algo de paciencia, porque primero se descargarán los Bombo 1 con las llamadas potencias Argentina, España, Alemania, Brasil y luego el 2, para entonces concitar el conglomerado del 3; allí está nuestro país.

Más allá de que sea nuestro destino caer con equipo de nivel superlativo, es mirar desde otro prisma, un evento que concita al globo terráqueo, el mundo entero unido por un balón.

Y se tendrá que esperar; hoy saldrán nuestros rivales del grupal de 4 (serán 12 con 4 países) para por primera vez tener la cifra récord de 48 naciones.

Y si entre las balotas frías y calientes que definirán a los oponentes, se tendrá que aguardar hasta este sábado para conocer día, estadio y ciudad.

Por primera vez ocurrirá, así lo pidió USA, reyes de la mercadotecnia, ubicarán los partidos en un estudio de población.

Tomando en cuenta esta premisa, la ecuación sería que Panamá al menos tuviera un partido de la primera fase en New Jersey, estado de Nueva York.

Es conocido que el panameño no me emigra; las condiciones socioeconómicas son bastante estables, sumando a una democracia sostenida. Es conocido que, en Brooklyn, el Bronx y Manhattan hay más de 60 mil nacionales y en toda la unión americana se completan más de 100 mil entre originarios y descendientes, dato que nos dio José Miguel Alemán, Embajador en Washington FC.

El tiempo de espera se acabó; lo cierto es que, más que llenarnos de zozobra y afán, debemos disfrutar; somos el único país de Centroamérica que estará en esta gala y por derecho de conquista.

El mismo Thomas Christiansen lo ha marcado igual que los jugadores; sin interesar los rivales, debemos prepararnos bien y mejorar la única presentación mundialista donde quedamos últimos.

En esta edición, la repartición de los bombos fue tomando en cuenta el bendito ranking FIFA; todo está programado para que los favoritos España (1RF) y Argentina (2RF) no se choquen hasta llegar a la final.

En Rusia quedamos ubicados con Inglaterra, Bélgica y Túnez (2-1), todos con resultados desfavorables y con único gol histórico de Felipe "Pipe" Baloy, que se celebró con demasiada y fervor.

Si me preguntan, mi grupo jugando a la especulación y a la fortuna sería Portugal, Uruguay, Panamá y Ghana.

Lejos de todo lo que pueda ocurrir en designios, nuestro nombre Panamá estará presente en el Kennedy Center y resonará en el mundo entero. Disfrutemos el momento... gózalo, país...