Michael Murillo vuelve tras lesión y es titular en Champions

El lateral panameño Michael Amir Murillo regresó a la acción luego de estar lesionado, al jugar ayer todo el encuentro en el que su equipo, el Olympique de Marsella, derrotó 3-2 al Union St.-Gilloise de Bélgica.

Murillo no pudo jugar en la última ventana de la Eliminatoria Mundialista de Panamá el pasado mes de noviembre debido a la molestia muscular y fue hasta ayer que pudo retornar.

El panameño jugó todo el encuentro, en el que tuvo un buen rendimiento y en el que recibió una buena calificación.

Con el triunfo sobre el Union Saint Gilloise, el Olympique de Marsella de esa manera llegó a nueve puntos, quedando 16° pero a tan solo dos unidades de los puestos de octavos de final.

Tras iniciar en desventaja por anotación de Anan Khalaili al minuto 5, logró reaccionar a tiempo y gracias a Igor Paixao al 15′ y Mason Greenwood al 41′.

En el complemento, apareció nuevamente Greenwood para anotar el tercer y descontaría poniendo suspenso al final otra vez Anan Khalaili.