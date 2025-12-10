Deportes - 10/12/25 - 12:00 AM

Xabi Alonso, técnico del Real: ‘Calma, unidad y tranquilidad’

Por: Madrid EFE -

Xabi Alonso salió al paso de los rumores sobre su continuidad como técnico del Real Madrid, sin la sensación de tener un ultimátum sobre la mesa ante el Manchester City, aseguró que "la comunicación es constante" con la directiva, "desde la confianza", y mandó un mensaje de "calma, unidad y tranquilidad".

En una comparecencia tensa, con respuestas cortas y preguntas orientadas al momento de dificultad en el banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso intentó responder con un mensaje de calma y mirando al futuro con optimismo. Sin dejar un solo mensaje de crítica a sus jugadores y asegurando que siente la confianza de los altos cargos del club blanco.

