Deportes - 10/12/25 - 12:00 AM

Lionel Messi, primer ganador consecutivo del MVP de la MLS

Por: Estados Unidos EFE -

Mejor jugador. Mejor equipo. Hoy por hoy, Lionel Messi del Inter Miami es la figura indiscutible en la MLS.

El astro argentino de 38 años y capitán de los flamantes campeones se convirtió en el primer MVP consecutivo en la historia de la MLS. La liga de Estados Unidos hizo el anuncio ayer martes, proclamando a Messi como el ganador del máximo honor individual de la liga.

Es otro logro más para Messi en lo que parece ser una lista interminable de sus laureles profesionales. Era uno ampliamente esperado, casi obvio después de una temporada regular en la que firmó 29 goles para liderar la liga, además de aportar 19 asistencias.

También se convierte en el segundo jugador que recibe el MVP en ocasiones en la historia de la liga. El otro fue Preki, el ganador del premio en 1997 y 2003. Los otros ganadores lo obtuvieron una sola vez.

