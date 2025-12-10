Panamá vence a Honduras y clasifica a la Final de Torneo Uncaf

Panamá venció 3-0 a Honduras y clasificó a la Final del Torneo UNCAF FIFA Forward de la categoría U-19 Masculino que se disputa en la ciudad capital con la participación de las ocho naciones del área.

En el partido, disputado en el COS Sports Plaza y correspondiente al grupo A del torneo, Panamá estaba obligado a ganar por cualquiera diferencia de goles para asegurar el primer lugar del grupo, tal como ocurrió.

Josué Vergara abrió el marcador para Panamá a los 21’ minutos de juego, resultado parcial con que terminó el primer tiempo.

En la segunda mitad del partido, Panamá aumentó la ventaja al minuto 78’ por intermedio de Estevis López, mientras que a los 90’ +1, Moisés Richards definió de excelente manera dentro del área para anotar el tercer y definitivo gol.

Con el triunfo, Panamá aseguró el primer lugar del grupo A con nueve puntos, ganando sus tres compromisos de la fase de grupos.

La selección nacional de esta categoría enfrentará en la final a Costa Rica, primera del grupo B, mañana jueves a las 3 de la tarde en el COS Sports Plaza.

Los ticos vencieron ayer, en su último partido de la fase de grupos, a Guatemala 2-1, para arrebatarle el primer lugar, quedando con siete puntos, mientras que los chapines quedaron con seis unidades.

Hay que destacar que este torneo es con miras a la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.