España domina, Inglaterra despega y Mbappé mantiene a Francia firme

España sigue firme como la mejor selección en Europa, Inglaterra finalmente brindó un recital en las eliminatorias rumbo al Mundial, y Francia encadenó consecutivas gracias a los goles de Kylian Mbappé tras sufrir en demasía.

Todos los equipos europeos han actuado en sus grupos y fue una buena semana para los jugadores de 40 años Cristiano Ronaldo lo hizo en un buen arranque de Portugal y Luka Modrić para que Croacia lidere su llave.

El repoker de Erling Haaland en la victoria 11-1 de Noruega ante Moldavia dejó a Italia pensando en los playoffs dentro de un grupo donde la diferencia de goles podría ser decisiva.

Italia tuvo quizás la semana más extraña en su intento de evitar perderse un tercer Mundial consecutivo.

El cuatro veces campeón mundial sumó seis puntos y anotó 10 goles, pero terminó con el nuevo técnico Gennaro Gattuso filmado cuando gritaba improperios a un jugador de Israel en el campo después de una frenética victoria 5-4.