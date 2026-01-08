Estadio Claudio Nieto está listo para Nacional de Béisbol Juvenil

Como en los últimos años, el Estadio Claudio Nieto, ubicado en Monagrillo, Chitré, será la casa oficial del equipo de Herrera para los campeonatos nacionales de béisbol juvenil, que actualmente se disputa y el mayor 2026.

El coliseo será la alternativa de la provincia de Herrera, mientras se realiza la remodelación al Estadio Rico Cedeño, cuyos trabajos se retomarán a partir de hoy en un acto que contará con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Para las temporadas juvenil y mayor de béisbol 2026, Pandeportes ya había realizado mejoras en el Estadio Claudio Nieto.

El coliseo tuvo un proceso integral de rehabilitación y mantenimiento con el objetivo de estar en óptimas condiciones a partir del encuentro de mañana viernes 9 de enero, cuando la novena de Herrera reciba como local al equipo de Coclé, en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Entre los principales trabajos realizados se destacan la rehabilitación completa de los baños y las gradas, mejoras en el cuadro interior, acondicionamiento del pasto, así como labores de pintura, soldadura, electricidad y plomería.

Para la recuperación del terreno de juego se logró la adquisición de 47 yardas de polvillo, permitiendo dejar el cuadro en excelentes condiciones, algo que no se había conseguido en años.