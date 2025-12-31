Estadios Mariano Bula y Armando Dely toman forma

Los habitantes de Colón tendrán el próximo año 2026 dos de los coliseos deportivos más importantes de la provincia.

Se trata de los Estadios Mariano Bula, en el que se practica el béisbol y el Armando Dely Valdés, donde se juega el fútbol.

Un informe de Pandeportes detalló que las dos obras están tomando forma y ya se encuentran con un avance de 85%.

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, informó que el Estadio Mariano Bula debe ser la primera obra en estar lista y la misma está programada para ser usada para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor de 2026.

Incluso, la inauguración del torneo mayor está programada para que se realice en el remozado coliseo de la costa atlántica.

El nuevo estadio Mariano Bula contará con capacidad para acoger a 5,000 aficionados, y estacionamientos para 102 vehículos.

Dispondrá de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería, entre otras facilidades.

A nivel de terreno, el mismo será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

Por su lado, el Estadio Armando Dely Valdés incluye un nuevo terreno de juego con césped sintético y especificaciones FIFA, un moderno sistema de riego, cambio estructural del techo y cubierta y graderías impermeabilizadas para 1,700 aficionados.

Se espera que este coliseo esté listo en la primera mitad del año 2026.