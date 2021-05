Exgrandes ligas panameño Rennie Stennett dejó su huella

Rennie Stennett, el segunda base que formó parte de la primera alineación titular completamente negra en la historia de las Grandes Ligas y luego ayudó a los Pittsburgh Pirates a ganar la Serie Mundial de 1979, falleció. Tenía 72 años.

El equipo, citando información proporcionada por la familia Stennett, dijo que éste falleció la madrugada del martes luego de batallar contra el cáncer.

Stennett bateó para .274 con 41 jonrones y 432 carreras impulsadas en 11 temporadas de Grandes Ligas, nueve de ellas con Pittsburgh. Aunque nunca fue incluido en un equipo All-Star, recibió los votos de Jugador Más Valioso tanto en 1974 como en 1977, cuando alcanzó un récord personal de .336 antes de perderse las últimas seis semanas de la temporada debido a una lesión.

Stennett, nacido en Panamá, llegó a las mayores con los Pirates en 1971. El 1 de septiembre de 1971, comenzó en la segunda base como parte de la primera alineación completamente negra en la historia de la MLB en una victoria 10-7 sobre Philadelphia, un grupo que incluía a los miembros del Salón de la Fama Roberto Clemente y Willie Stargell.

