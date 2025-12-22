Expectativa por invitación a Panamá a la Serie del Caribe

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) no se ha pronunciado oficialmente si participará o no de la Serie del Caribe, la cual cambió de sede a Jalisco, México y cuya organización hizo la invitación al istmo centroamericano a esta competencia que se disputará del 1 al 7 de febrero de 2026.

Originalmente la Serie del Caribe se iba a realizar en Venezuela, país que había invitado a Panamá, pero los otros tres países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) (México, Puerto Rico y República Dominicana) declinaron de jugar en la nación sudamericana debido a situaciones externas ajenas a su control.

Por reglamento, el país anfitrión de la Serie del Caribe es el que realiza las invitaciones, por lo que el nuevo anfitrión (México) le correspondía hacer su invitación, recayendo en Panamá la misma.

No obstante, hay que ver si Panamá está en capacidad económica de participar en este torneo, tomando en cuenta de que tiene el compromiso de ser sede de la Serie de las Américas, la cual está programada de 24 al 30 de enero de 2026.